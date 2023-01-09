Єгипет засудив українку до довічного ув'язнення за контрабанду наркотиків

Каїрський суд засудив до довічного ув'язнення українку, затриману в аеропорту єгипетської столиці з пакетом кокаїну, повідомило в неділю джерело в суді.

Людмила Балакіна, яка проживає в Нідерландах, була засуджена за контрабанду наркотиків після її арешту у квітні після прибуття з Катару з «чотирма кілограмами (близько дев'яти фунтів) кокаїну» у багажі, повідомило джерело AFP.

Їй також було призначено штраф у розмірі 100 000 єгипетських фунтів (3683 доларів США), і вона все ще може оскаржити вирок.

За повідомленнями державних ЗМІ, Балакіна зізналася у суді, що «зустрічалася за кордоном з єгиптянином, який скористався її потребою в грошах».

У ньому йшлося, що єгиптянин «заплатив їй 2500 доларів за в'їзд у країну» разом із наркотиками.

У 2019 році Єгипет посилив покарання для контрабандистів наркотиків, включивши до нього смертну кару.

Минулого року вісім іноземців було засуджено до страти за контрабанду більше двох тонн героїну через Червоне море.