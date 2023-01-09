Єгипет засудив українку до довічного ув'язнення за контрабанду наркотиків

Жінка намагалася перевезти наркотики за гроші.

Єгипет засудив українку до довічного ув'язнення за контрабанду наркотиків
© unsplash.com/hellosmith

Каїрський суд засудив до довічного ув'язнення українку, затриману в аеропорту єгипетської столиці з пакетом кокаїну, повідомило в неділю джерело в суді.

Людмила Балакіна, яка проживає в Нідерландах, була засуджена за контрабанду наркотиків після її арешту у квітні після прибуття з Катару з «чотирма кілограмами (близько дев'яти фунтів) кокаїну» у багажі, повідомило джерело AFP.

Їй також було призначено штраф у розмірі 100 000 єгипетських фунтів (3683 доларів США), і вона все ще може оскаржити вирок.

За повідомленнями державних ЗМІ, Балакіна зізналася у суді, що «зустрічалася за кордоном з єгиптянином, який скористався її потребою в грошах».

У ньому йшлося, що єгиптянин «заплатив їй 2500 доларів за в'їзд у країну» разом із наркотиками.

У 2019 році Єгипет посилив покарання для контрабандистів наркотиків, включивши до нього смертну кару.

Минулого року вісім іноземців було засуджено до страти за контрабанду більше двох тонн героїну через Червоне море.

За матеріалами: AFP /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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