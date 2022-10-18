У Німеччині вбили українку: втрутилася у сімейну сварку

У Німеччині вбили українку: втрутилася у сімейну сварку

У німецькому Еберсвальді неподалік Берліна 39-річний чоловік убив свою українську сусідку.

Про це повідомляє UAmedia.eu.

Напад на жінку такого ж віку стався минулої середи вранці у багатоквартирному будинку, повідомили місцева поліція та прокуратура. Українка загинула «внаслідок неодноразового застосування до неї грубої сили».

Підозрюваного було затримано неподалік місця злочину. Ним виявився албанець, якого уже взято під варту за підозрою у ненавмисному вбивстві.

Як також повідомила поліція, чоловік, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, не визнав себе винним та відмовляється давати свідчення. Слідчі органи поки що не надали жодної інформації про причини події.

Причиною конфлікту стало втручання українки у сімейну сварку – вона завадила албанцю бити дружину.

Після смерті українки в Німеччині залишилася одна дівчинка восьми років, якою зараз займається місцева влада.


Алексей Ионов, politeka.net





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