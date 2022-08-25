Дружина Сільвестра Сталлоне подала на розлучення після 25 років шлюбу

Колишня модель Дженніфер Флавін подала на розлучення з актором Сільвестром Сталлоне після 25 років шлюбу. За роки спільного життя у подружжя народилися три дочки: Софія, Сістін та Скарлетт - середня успадкувала від матері яскраву зовнішність та розкішну фігуру, інформує Апостроф .

Джерела, наближені до пари, розповіли TMZ, що причиною розлучення нібито став собака. Зірка "Роккі" вирішив завести ротвейлера, щоб захистити свою сім'ю, але його дружина була не в захваті від цієї ідеї. Рішення актора викликало суперечку між подружжям, яка, мабуть, викликала низку інших проблем.

Фото: instagram.com/officialslystallone

Незважаючи на розбіжності з Дженніфер, актор все одно завів собаку. У цуценя Дуайта таке ж ім'я, як у персонажа Сталлоне з майбутнього кримінального серіалу Paramount+ "Tulsa King". Актор з радістю публікує в Instagram фотографії з улюбленцем, називаючи його "справжнім другом".

Фото: instagram.com/officialslystallone

Флавін у відповідь на це поділилася знімком із трьома дочками та підписом: "Ці дівчатка - ось мій пріоритет, ніщо інше не має значення. Четверо назавжди".

Фото: instagram.com/jenniferflavinstallone

Після цього Сталлоне, як пише Daily Mail, завдав удару у відповідь і зафарбував величезний портрет Дженніфер у себе на правому біцепсі малюнком собаки. Обличчя моделі перекрито зображенням Баткуса, пса актора, який знімався з ним у "Роккі".

Щоправда, як заявив представник Сталлоне, той нібито хотів просто оновити татуювання, але вийшло погано, а виправити було неможливо.

"В результаті йому довелося перекрити оригінальний малюнок татуюванням його собаки з "Роккі", Баткуса. Містер Сталлоне любить свою родину", - сказав представник зірки.

Сам актор розповів TMZ, що його ротвейлер Дуайт не був причиною розладу в сім'ї. За його словами, Дженніфер подала на розлучення, тому вони пішли різними шляхами, але він досі кохає її.

Фото: instagram.com/officialslystallone

Дженніфер Флавін – третя дружина Сільвестра Сталлоне. Першою дружиною зірки була акторк Сашка Зак, яка народила йому двох синів. З другою дружиною - актокрокю Брігітте Нільсен, актор прожив два роки.