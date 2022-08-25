Дружина Сільвестра Сталлоне подала на розлучення після 25 років шлюбу

Колишня модель Дженніфер Флавін подала на розлучення з актором Сільвестром Сталлоне після 25 років шлюбу. За роки спільного життя у подружжя народилися три дочки: Софія, Сістін та Скарлетт - середня успадкувала від матері яскраву зовнішність та розкішну фігуру, інформує Апостроф.

Джерела, наближені до пари, розповіли TMZ, що причиною розлучення нібито став собака. Зірка "Роккі" вирішив завести ротвейлера, щоб захистити свою сім'ю, але його дружина була не в захваті від цієї ідеї. Рішення актора викликало суперечку між подружжям, яка, мабуть, викликала низку інших проблем.

Фото: instagram.com/officialslystallone

Незважаючи на розбіжності з Дженніфер, актор все одно завів собаку. У цуценя Дуайта таке ж ім'я, як у персонажа Сталлоне з майбутнього кримінального серіалу Paramount+ "Tulsa King". Актор з радістю публікує в Instagram фотографії з улюбленцем, називаючи його "справжнім другом".

Фото: instagram.com/officialslystallone

Флавін у відповідь на це поділилася знімком із трьома дочками та підписом: "Ці дівчатка - ось мій пріоритет, ніщо інше не має значення. Четверо назавжди".

Фото: instagram.com/jenniferflavinstallone

Після цього Сталлоне, як пише Daily Mail, завдав удару у відповідь і зафарбував величезний портрет Дженніфер у себе на правому біцепсі малюнком собаки. Обличчя моделі перекрито зображенням Баткуса, пса актора, який знімався з ним у "Роккі".

Щоправда, як заявив представник Сталлоне, той нібито хотів просто оновити татуювання, але вийшло погано, а виправити було неможливо.

"В результаті йому довелося перекрити оригінальний малюнок татуюванням його собаки з "Роккі", Баткуса. Містер Сталлоне любить свою родину", - сказав представник зірки.

Сам актор розповів TMZ, що його ротвейлер Дуайт не був причиною розладу в сім'ї. За його словами, Дженніфер подала на розлучення, тому вони пішли різними шляхами, але він досі кохає її.

Фото: instagram.com/officialslystallone

Дженніфер Флавін – третя дружина Сільвестра Сталлоне. Першою дружиною зірки була акторк Сашка Зак, яка народила йому двох синів. З другою дружиною - актокрокю Брігітте Нільсен, актор прожив два роки.


Наталка Лавринець, Апостроф





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