Шерон Стоун у купальнику зачарувала шанувальників: зірка Голлвуду знялася у басейні

Шерон Стоун показала, як виглядає у купальнику. 64-річна голлівудська актриса позувала разом із подругами на відпочинку біля басейну. Вона зачарувала шанувальників своєю стрункою фігурою.

Затьмарила подруг: 64-річна Шерон Стоун у купальнику в басейні викликала фурор

Зірка фільму "Основний інстинкт" у зрілому віці може похвалитися дивовижною формою. Вона, як і раніше, струнка і підтягнута. Шерон Стоун може дозволити собі відверті фотосесії та пікантні вбрання. Артистка легко роздягається перед камерою – як у 90-ті, коли вона прославилася на весь світ.

Американська знаменитість відпочила у компанії трьох подруг. Вони віддали перевагу більш закритим вбранням. Шерон вирішила похвалитися витонченим тілом. Вона позувала у чорному купальнику.

Затьмарила подруг: 64-річна Шерон Стоун у купальнику в басейні викликала фурор

Монокіні з глибоким вирізом на грудях добре сиділо на Стоун. Вона прикрила очі сонцезахисними окулярами-авіаторами. Кінодіва закинула одну ногу на іншу і посміхнулася.

"Дами", - зазначила володарка премії "Еммі".

Шерон також знялася з малюком у басейні. Вона взяла на руки хлопчика та погралася з ним у воді.

Затьмарила подруг: 64-річна Шерон Стоун у купальнику в басейні викликала фурор

Шанувальники голлівудської красуні адресували їй компліменти.

"Розкішна", "Струнка леді, обожнюю вас", "Ви прекрасні", "Захоплююсь! Така краса", "О Боже, неймовірна. Ноги просто супер", "Ви приголомшлива, обожнюю", "Краща актриса, найулюбленіша", "Яка фігура! Мрію бути такою ж", "Дивовижна, дива!", "Та щоб я так виглядала на сьомому десятку! Шикарна", - прокоментували захоплені фоловери.

Раніше розкішною фігурою у купальнику похвалилась українська співачка Камалія. Вона позувала у яскравому бікіні на пляжі.


Ловіцька Леся, Тудей





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