Портрет Тициана: В Италии отыскали ранее похищенную картину эпохи Возрождения

Ранее утерянная картина Тициана стоимостью 7 миллионов долларов была обнаружена итальянской полицией, занимающейся культурным наследием. Работа исчезла в 2004 году, и считалось, что ее увезли в Швейцарию, но по некой наводке правоохранители прибыли для поисков в Пьемонт, пишет Artnet News.

Карабинеры, подразделение итальянской полиции по защите культурного наследия, объявили о возвращении давно утерянной картины, предположительно принадлежащей мастеру эпохи Возрождения Тициану. Работа под названием «Портрет мужчины в берете» (ок. 1512 г.) исчезла в 2004 г. Считалось, что ее увезли в Швейцарию, в ходе розыскных мер полицейские обратились в мастерскую в районе Асти в Пьемонте, туда ее накануне доставили на реставрацию.