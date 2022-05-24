Портрет Тициана: В Италии отыскали ранее похищенную картину эпохи Возрождения

Работа под названием «Портрет мужчины в берете» 1512 года исчезла в 2004-ом. Считалось, что ее увезли в Швейцарию, но по некой наводке правоохранители обратились в одну из мастерских Пьемонта, информирует ZN.ua.

Портрет Тициана: В Италии отыскали ранее похищенную картину эпохи Возрождения
Картина «Аллегория возраста, управляемая благоразумием» - один из немногочисленных автопортретов Тициана, на котором изображен он сам (слева), его сын Орацио и племянник Марко Вечеллио / Commons Wikimedia

Ранее утерянная картина Тициана стоимостью 7 миллионов долларов была обнаружена итальянской полицией, занимающейся культурным наследием. Работа исчезла в 2004 году, и считалось, что ее увезли в Швейцарию, но по некой наводке правоохранители прибыли для поисков в Пьемонт, пишет Artnet News.

Карабинеры, подразделение итальянской полиции по защите культурного наследия, объявили о возвращении давно утерянной картины, предположительно принадлежащей мастеру эпохи Возрождения Тициану. Работа под названием «Портрет мужчины в берете» (ок. 1512 г.) исчезла в 2004 г. Считалось, что ее увезли в Швейцарию, в ходе розыскных мер полицейские обратились в мастерскую в районе Асти в Пьемонте, туда ее накануне доставили на реставрацию.


Оксана Коваль, ZN.ua

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