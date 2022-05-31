Артисты Черкасского народного хора успешно выступили на фестивале танцев в Италии

Украинцы показали программу из народных танцев Черкасской области, информирует ZN.ua.

Артисты Черкасского народного хора успешно выступили на фестивале танцев в Италии

Артисты Черкасского народного хора областной филармонии успешно выступили на фестивале танцев народов мира La Borgata che Danza, который проходил 27-29 мая в Белария-Иджеа-Марина в Италии. Мэрия города пригласила принять участие в фестивале украинцев, чтобы итальянцы поближе познакомились с культурой народа, с которого начинаются сегодня все выпуски новостей в Италии.

"В этом году мы пригласили украинских участников, чтобы сказать вам: мы на одном дыхании с вами", - заявил на церемонии открытия мэр Беларии Филиппо Джиоржетти.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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