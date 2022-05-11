Зал аплодировал стоя: Kalush Orchestra выступили на "Евровидении-2022" и подтвердили шансы на победу

10 мая в Турине (Италия) стартовало "Евровидение-2022". В первом полуфинале на сцене арены "Пала-Альпитур" выступили представители 17 стран, включая Украину. Рэп-группа Kalush Orchestra исполнила песню Stefania, которая, по прогнозам букмекеров, принесет Украине победу на песенном конкурсе. Судя по бурной реакции зала и овациями стоя, у нее есть все шансы.

Участники Kalush Orchestra исполнили "Стефанию" в сопровождении сильного визуального ряда. В связи с аполитичностью конкурса музыкантам нельзя было показывать войну с Россией буквально, потому во время их выступления на экране транслировались глаза плачущей женщины, которая руками защищает круг в цветах украинского флага и своих сыновей на сцене. Также мигающие лучи оранжевого света напоминали отверстия от пуль и снарядов, которые сегодня разрушают Украину, информирует Апостроф .

В завершении номера фронтмен группы Калуш Олег Псюк сказал: "Спасибо за поддержку Украины", и его слова встретили мощными овациями. В зале люди с флагами Украины поддерживали музыкантов особенно тепло.

Фото: скриншот трансляции первого полуфинала "Евровидения-2022"

"Песня "Стефания" - одноименная песня, посвященная моей маме. В этой песне вообще нет ни одного слова о войне. Только после начала войны она начала приобретать очень много новых смыслов. Многие люди начали ее воспринимать, как "Украина - моя мать" , или просто скучать по своим матерям. И таким образом песня стала очень вирусной. И сейчас, можно сказать, в сердцах очень многих украинцев. И очень много людей называют ее "песней нашей войны", как гимн. Если уж так, то я хотел бы назвать ее песней нашей победы!" - заявлял ранее лидер коллектива Олег Псюк.