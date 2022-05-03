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2022-05-03
Сериал «Кофе с кардамоном» представили на фестивале независимого кино в Кракове
Премьера сериала состоялась в декабре прошлого года.
"Кофе с кардамоном" показали в Кракове© Держкіно
Сериал «Кофе с кардамоном» представляют на 15 Международном фестивале независимого кино Off Camera, который проходит в Кракове. Как
Важной составляющей события является SerialCon – часть фестиваля, посвященная сериалам. Лейтмотивом секции в этом году являются сериалы, которые пересекают границы – социальные, жанровые и географические.
Фаина Ваулина, ZN.ua