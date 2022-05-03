Сериал «Кофе с кардамоном» представили на фестивале независимого кино в Кракове

Премьера сериала состоялась в декабре прошлого года.

Сериал «Кофе с кардамоном» представили на фестивале независимого кино в Кракове
"Кофе с кардамоном" показали в Кракове
© Держкіно

Сериал «Кофе с кардамоном» представляют на 15 Международном фестивале независимого кино Off Camera, который проходит в Кракове. Как сообщает Госкино, фестиваль проходит с 29 апреля по 8 мая.

Важной составляющей события является SerialCon – часть фестиваля, посвященная сериалам. Лейтмотивом секции в этом году являются сериалы, которые пересекают границы – социальные, жанровые и географические.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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