Звезда сериала "Игра в кальмара" поддержал Украину на Каннском кинофестивале: фото с мероприятия

Знаменитости со всего мира поддерживают Украину в борьбе со страной-оккупантом РФ. В марте известный британский актер Бенедикт Камбербэтч вышел на сцену Santa Barbara International Film Festival с флагом Украины, а на этот раз звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Чжон Чжэ появился на Каннском кинофестивале с сине-желтой лентой.

Актер был в элегантном костюме молочного цвета, белоснежной рубашке и лоферах. Завершал образ платок в сине-желтых тонах, который заметно выделялся на фоне всего наряда. Таким способом Ли Чжон решил выразить солидарность с нашей страной.

Фото: Getty Images

В 2021 году Ли снялся в главной роли в сериале о выживании от Netflix "Игра в кальмара", после чего к нему пришла мировая известность и любовь зрителей. За съемки в картине он был номинирован на несколько премий и наград, информирует Апостроф.

Фото: Getty Images

"Игра в кальмара" - южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Сериал знакомит зрителей с группой людей, которые из-за нехватки денег соглашаются участвовать в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). 17 сентября 2021 года состоялась мировая премьера сериала на платформе Netflix.

Фото: Netflix

Ранее сценарист и режиссер сериала Хван Дон Хёк официально подтвердил, что "Игра в кальмара" получит продолжение и выйдет второй сезон. "По поводу второго сезона было столько давления, столько спроса и столько любви, что нам не оставили выбора. Но скажу, что второй сезон действительно будет. Он сейчас у меня в голове. В настоящее время я занимаюсь планированием. Я думаю, что еще слишком рано говорить, когда и как это произойдет, но я обещаю вам: Ги-Хун вернется, и он кое-что сделает для мира", - отметил он.

В первом сезоне сериала Хван Дон Хёк самостоятельно написал сценарий и был режиссером всех эпизодов, но на этот раз корейский кинематографист намерен обратиться за помощью. "У меня нет хорошо разработанных планов на "Игру в кальмара 2". Просто думать об этом довольно утомительно. Но я бы точно не стал делать это в одиночку. Я бы подумал об использовании команды сценаристов и хотел бы иметь несколько опытных режиссеров", - говорил он.


Любовь Блажко, Апостроф

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