Надя Дорофеева и Артем Пивоваров представили чувственный трек "Думи" в 100-й день войны

В 100-й день полномасштабного вторжения РоSSии украинские артисты Надя Дорофеева и Артем Пивоваров презентовали чувственную песню "Думи". На создание композиции творческий дуэт вдохновило стихотворение Тараса Шевченко "Думи мої, думи мої" - вечная классика украинской литературы, которая актуальна и сегодня, информирует Апостроф.

"Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Грусть по Родине, которую чувствовал Шевченко, когда писал это стихотворение - именно то, что каждый переживает сейчас", - сказала Дорофеева, для которой песня стала первым релизом с начала войны в Украине.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Когда я ездила с благотворительными концертами по Европе, поняла, что еще никогда так не скучала по Украине, по Киеву, по дому, по своим людям, по украинцам. Иногда очень тяжело оставаться с этими тяжелыми мыслями наедине. Поэтому нам всем нужно не утонуть в этих "думах", помочь себе, друг другу и стране выплыть, выстоять, сохранить свой культурный код. Сейчас важнейшая миссия в том, чтобы украинское культурное наследие жило и громко звучало!", - добавила она.

Ролик к песне "Думи" снят в черно-белых тонах. Часть средств от просмотров видео на YouTube-канале Артема Пивоварова, музыкант перечисляет на гуманитарную помощь пострадавшим от роSSийских захватчиков украинцам.

Надя Дорофеева и Артем Пивоваров "Думи" - текст песни

Думи... Думи мої, думи
Лихо мені з вами!
Чом вас вітер не розвіяв?
Думи... Думи мої, думи
Лихо мені з вами!

Там квіти мої, діти мої...
Чи заплаче серце одно
На світі усім, як і я з вами?

Думи... Думи мої, думи
Лихо мені з вами!
Чом вас вітер не розвіяв?
Думи... Думи мої, думи
Лихо мені з вами!

Моя, моя Україно!
Привітай же, ненько, ти
Свою, свою ти дитину
Думи мої, думи мої, думи мої, думи мої!

Мої думи
Думи мої, мої думи
Мої думи
Думи мої, мої думи
Мої думи
Думи мої, мої думи


Наталья Лавринец, Апостроф





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