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2022-05-20
Украинское киносообщество возмутили заявления роSSийского режиссера Серебренникова в Каннах
Кирилл Серебренников призвал поддержать семьи роSSийских военных© festival-cannes.com
Украинское киносообщество возмутили высказывания роSSийского режиссера Кирилла Серебренникова, который на Каннском кинофестивале представил свой новый фильм «Жена Чайковского». В частности, он заявил, что выступает против «запрета культуры, тем более по национальному признаку», а также заявил, что «вся русская культура всегда была против войны».
Кроме того, Серебренников заявил о необходимости помогать жертвам войны, как в Украине, так и в РоSSии.
Фаина Ваулина, ZN.ua