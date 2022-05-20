Украинское киносообщество возмутили заявления роSSийского режиссера Серебренникова в Каннах

Режиссер заявил, что нужно помочь семьям тех, кого отправили воевать в Украину, информирует ZN.ua.

Украинское киносообщество возмутили заявления роSSийского режиссера Серебренникова в Каннах
Кирилл Серебренников призвал поддержать семьи роSSийских военных
© festival-cannes.com

Украинское киносообщество возмутили высказывания роSSийского режиссера Кирилла Серебренникова, который на Каннском кинофестивале представил свой новый фильм «Жена Чайковского». В частности, он заявил, что выступает против «запрета культуры, тем более по национальному признаку», а также заявил, что «вся русская культура всегда была против войны».

Кроме того, Серебренников заявил о необходимости помогать жертвам войны, как в Украине, так и в РоSSии.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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