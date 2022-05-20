Украинское киносообщество возмутили заявления роSSийского режиссера Серебренникова в Каннах

Украинское киносообщество возмутили высказывания роSSийского режиссера Кирилла Серебренникова, который на Каннском кинофестивале представил свой новый фильм «Жена Чайковского». В частности, он заявил, что выступает против «запрета культуры, тем более по национальному признаку», а также заявил, что «вся русская культура всегда была против войны».

Кроме того, Серебренников заявил о необходимости помогать жертвам войны, как в Украине, так и в РоSSии.