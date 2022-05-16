Нулей не ставили: в НСТУ объяснили, как голосовало украинское жюри на "Евровидении-2022"

Национальное жюри Украины на "Евровидении-2022" поставило Польше низкую оценку, что вызвало настоящую бурю негодования. Учитывая 12 баллов от польского жюри, оценки украинских судей многим показались "позорными" и "предательскими".

Членам жюри, включая продюсера Вадима Лисицу и певицу Ирину Федишин, пришлось объяснять свою позицию. Все они настаивают на том, что отдавали голоса, не руководствуясь "политическими факторами", информирует Апостроф .

Члены украинского профессионального жюри "Евровидения-2022"

Фото: Суспільне

Глава Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Светлана Остапа в колонке для Детектор Медиа подробно рассказала о голосовании, а также о том, как выбирали членов жюри.

"НСТУ формирует профессиональное жюри на основании требований Европейского вещательного союза (ЕВС). Требования просты: это должны быть профессионалы с опытом, которые будут оценивать номер конкурсанта с профессиональной точки зрения, а не политической, - пишет Остапа. - Дирекция телевидения Общественного вещателя составила длинный список претендентов к профессиональному жюри — два десятка человек. С ними сконтактировали и выяснили, кто сейчас в Украине и может выделить пять дней для оценки конкурсантов "Евровидения". После обзвона длинный список превратился в короткий. Из этого списка руководство компании и руководители соответствующих направлений дирекции телевидения окончательно избрали пятерых членов жюри".

В состав жюри вошли продюсер Вадим Лисица, солист "Пиккардийской терции" Андрей Капраль, певица Ирина Федишин, дирижер Андрей Яцкив и кинокритик Лукьян Галкин. Согласно их решению, Великобритания получила 12 баллов, Португалия - 10 баллов, Нидерланды - 8 баллов, Греция - 7 баллов, Швейцария - 6 баллов, Азербайджан - 5 баллов, Швеция - 4 балла, Австралия - 3 балла, Армения - 2 балла, Чехия - 1 балл. Польше , которая во время полномасштабной войны стала для Украины главным союзником, не досталось ни одного балла.

Оценки украинского жюри на "Евровидении-2022"

Фото: Eurovision Song Contest

После того, как судьи расставили участников финала "Евровидения-2022" на соответствующие места (от 1-го до 24-го), под наблюдением нотариуса их бланки отправили в ЕВС.

"В ЕВС все эти оценки превращаются в баллы, которые и объявляются во время прямого эфира. И если участников было 25, то баллы объявляют для десяти (1-8 и 10 и 12, девятого и одиннадцатого места нет). И вроде бы автоматически выходит, что если страна не получила ни одного балла, то она получила ноль. Но ведь на самом деле это не так. Потому что украинское жюри проголосовало за Польшу так же, как и большинство стран, и экспертная оценка нашего жюри совпала с большинством жюри других стран Европы, - заявила Остапа. - То есть, украинское жюри поставило польского исполнителя в целом посередине турнирной таблицы. Оно не ставило нулей".

Также глава Набсовета НСТУ прокомментировала слова Ирины Федишин о том, что она поставила Польше 10 баллов.

Фото: https://www.instagram.com/irynafedyshyn/

"Лучшее выступление ставилось на первое место, самое плохое, по мнению члена жюри, на 24-е. Поэтому оправдание госпожи Федишин, которую тоже вчера захейтили, что она поставила 10 баллов, просто оправдание. Член жюри поставила польского исполнителя на 10-е место из 24", - сказала Остапа.

Оценки украинского жюри представительница НСТУ считает оправданными. По ее мнению, политика и добрососедские отношения не должны влиять на голосование.

"Раньше, когда голосовали только зрители, все было просто и понятно. Но организаторы "Евровидения" увидели, что конкурс из песенного превращается в политический. Скажите, что вас не раздражало, когда все балканские страны голосовали друг за друга. Или, что Украина голосовала за РоSSию, даже если песня была посредственная", - пишет она.

Тем, кто недоволен составом национального жюри, Остапа пообещала более открытую процедуру выбора судей:

"Поскольку мы никогда не сможем угодить всем с персональным составом профессионального жюри, попробуем его создать по итогам публичного голосования. Но в любом случае это жюри будет формироваться на Суспільному и конкурс будет проводиться на Суспільному. Если нас не лишат этого права за нарушение правил ЕВС".