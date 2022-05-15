Балбесы, где баллы? Украинское жюри оскандалилось при голосовании на "Евровидении 2022"

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania победила на Евровидении 2022 в итальянском Турине, покорив и зрителей, и судей музыкального конкурса. Однако приподнятое настроение украинцев от гордости за свое немного испортили оценки украинского жюри, которое поставило нули Польши .

"Апостроф" выяснил, почему украинцы массово выражают свое недовольство действиями жюри.

В соответствии с правилами конкурса оценки выставляют зрители и члены жюри от каждой страны-участницы. Национальное жюри вполне объективно поставило Украине следующие баллы:

Польша – 12 баллов,

– 12 баллов, Молдова – 12 баллов,

Латвия – 12 баллов,

Румыния – 12 баллов,

Литва – 12 баллов,

Германия – 10 баллов ,

Исландия – 10 баллов.

В украинский состав жюри вошли:

Вадим Лисица – председатель жюри, украинский продюсер, звукорежиссер,

Андрей Капраль - певец, солист вокальной формации "Пиккардийская терция", аранжировщик, автор песен, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в области музыкального искусства, заслуженный артист Украины,

Ирина Федишин - украинская пописполнительница,

Андрей Яцкив – мультиинструменталист, дирижер, художественный руководитель Академического инструментального ансамбля "Высокий Замок" Львовской национальной филармонии, получил отличие "Gremmy" как продюсер за лучший саундтрек 2019 года в сериал "Чернобыль",

Лукьян Галкин - украинский киновед и кинокритик, преподаватель Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, исполнительный продюсер телеканала UA:КУЛЬТУРА, главный редактор и соучредитель интернет-медиа "Moviegram".

Они выставляли баллы каждой стране, но почему-то Польше , которая отдала Kalush Orchestra максимальные 12 баллов, поставили ноль. Именно это привело к резонансу в обществе, который увеличился до масштаба скандала, поскольку в зрительском голосовании украинцы больше всего голосовали за представителя Польши .

В то же время, украинское жюри поставило 12 баллов Великобритании, 10 баллов Португалии и 8 баллов Нидерландам, а вот Литве и Румынии - тоже по "0".

Такое распределение баллов вызвало много вопросов и повлекло за собой взрыв хейта в социальных сетях - люди считают несправедливым решение судей.

"После приобретенного после 24 февраля опыта украинский зритель не промахнулся. Чего не скажешь о членах жюри от Украины, которые, кажется, прилетели где-то с Марса на нашу, политую кровью и изуродованную воронками от взрывов Украинскую землю. Сегодня за них стыдно перед самой преданными союзниками Украины - Польшей, Латвией, Литвой.Не тронула их сердца представительница Исландии, одна из немногих наглядно продемонстрировавшая поддержку Украины…" - отметила Светлана Романенко на своей странице в Facebook.

Однако нашлись и те, кто посмотрел на ситуацию с другой стороны и написал, что профессиональное жюри других стран тоже ставят нули Украине и другим странам, возможно, опираясь на само выступление, а не страну происхождения группы или певца, информирует Апостроф .

Однако преобладает позиция того, что украинское жюри все же совершило позорный поступок.

"Братья поляки, от имени моей нации и общества я тепло и восторженно извиняюсь за поведение украинского профессионального жюри Евровидения", - написал украинский поэт, публицист, переводчик и муж Софии Андрухович Андрей Бондарь.

Особенно много хейта досталось Ирине Федишин, позже написавшей: " Польшу я не обидела. Мои баллы - первое место Великобритания, 10 - Польша ".

Также недовольные украинцы не обошли и страницу главы жюри от Украины - Вадима Лисы, который тоже позже опубликовал объяснение от его жены по поводу оценок. Однако это не произвело впечатление на аудиторию – хейт продолжился.

"И еще раз напишу. Все члены жюри благодарны польскому правительству и народу за все, что они для нас делают. И никто таким образом не собирался оскорбить Польшу, потому что они сами не знали итогового результата баллов. Уверена, что сейчас каждый из них чувствует себя неуклюже. от ситуации, которая сложилась. Потому что каждый из членов жюри, так же, как и вы, переживает войну в своей стране. И каждый из них невероятно благодарен всем странам, которые нас поддерживают на политической арене! В том числе очень благодарен Польше!", – подчеркнула Ирина Лиса.