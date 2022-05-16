Цибульская не осталась в стороне от скандального голосования жюри на Евровидении: "Что вы там делали?"

В подписи к своим Сториз Оля Цибульская добавила, что миллионы вопросов были и будут к "Суспільному".

Как сообщает Politeka.net, представитель Польши на Евровидении-2022 не получил баллов от национального жюри Украины. На это обратило внимание не мало украинских звезд.

Среди них известная певица Оля Цибульская, которая упрекнула жюри в своем Сториз Инстаграм.

Оля Цибульская обратила внимание на недавнее интервью Ирины Федишин, которая была в жюри. В нем она рассказывала, что сама не понимает, как так вышло.

"У меня вопрос. Если вы не знали, как так вышло, то что вы там делали? Парням из Kalush в их юном возрасте хватило ума оценить свою роль на сцене и понять, что на сцене были не люди, а Украина. А в жюри были не просто люди, которые думают, что они профессионалы, а те, кто представляет нашу страну", - заявила Оля Цибульская.

В подписи к своим Сториз она добавила, что миллионы вопросов были и будут к "Суспільному".

"Не умеете сами, то отдайте организации профессионалам. Их в Украине море", - добавила Оля Цибульская.