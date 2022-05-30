Кума Дзидзьо Цибульская поделилась откровениями о себе и не только: "Не хочу за границу, ведь..."

Оля Цибульская

Несколько часов назад Оля Цибульская решила ответить на вопросы от пользователей сети и была максимально честной.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Цибульская осталась в Украине после вторжения россии. Она активно дает благотворительные концерты и ведет страницу в Инстаграм, где делится с подписчисками откровениями.

Несколько часов назад Оля Цибульская решила ответить на вопросы от пользователей сети и была максимально честной. Так, она призналась, что пока не планирует ехать за границу с благотворительными концертами.

"Не хочу за границу, ведь здесь, дома, тоже много благотворительных концертов... Плюс я во всех поездках со своим сыном. За последние двое суток 10 часов в дороге. 7-летнему мальчику это не просто", - призналась певица.

Также Оля Цибульская отметила, что жизнь продолжается, создание семьи и рождение детей - всегда хорошо. Но она признает, что во время войны не стоит устраивать пышных свадебных гулянь: "Сейчас не представляю себе никаких гулянь".

Многих украинцев сейчас интересует, когда же закончится война, которую развязала россия. На этот вопрос трудно ответить любому человеку. Не стала исключением и Оля Цибульская, которая заявила, что это известно одному лишь Богу и ВСУ.

Артистка также отметила, что каждый украинец хочет, чтобы победа была быстрее, потому должен делать для этого все.

"Мы все хотим, чтобы победа была быстрее. Если каждый прикладет усилия - она еще ближе", - заявила Оля Цибульская.


Александра Павленко, politeka.net

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