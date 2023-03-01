Ніхто не давав їй права: Іво Бобул звинуватив Емму Антонюк у публікації скандального інтерв’ю

Іво Бобул в інтерв'ю Еммі Антонюк назвав жінок "розбалуваними" та "меркантильними". Заяви народного артиста здалися журналістці сексистськими, і вона вступила з ним у суперечку. У відповідь співак зі скандалом покинув студію. Після чого в мережі почали активно обговорювати це скандальне інтерв'ю, яке, за словами виконавця, вийшло без його дозволу, інформує Апостроф.

У коментарі сайту KP.UA Бобул заявив, що не давав згоди на публікацію інтерв'ю для YouTube-проекту "Це ніхто не буде дивитись", і звинуватив Антонюк у спробі пропіаритися.

Фото: youtube.com

"Я більше 40 років на сцені, а їй - 32 роки. Це була моя власна думка. Ніхто не давав їй права публікувати це інтерв'ю. Я їй сказав, щоб вона цього не публікувала, але вона не послухалася. Хоче хайпанути? Вона виклала в YouTube нашу розмову телефоном. На це ніхто не має права без дозволу. Це правило журналістики", - зазначив співак.

Для довідки: Згідно з 13 статтею Закону "Про авторське право та суміжні права" журналіст та спікер є співавторами інтерв'ю, тому матеріал вимагає погодження зі співавторами.

У чому суть скандалу

Іво Бобул залишив інтерв'ю після запитання Емми Антонюк про те, що він думає про стосунки і чого навчає 16-річного сина у спілкуванні з жінками. 69-річний артист заявив, що сьогодні "стосунки багато в чому залежать від того, яка жінка знаходиться поряд із чоловіком". На його думку, сучасні дівчата - "розбалувані" та "меркантильні". Співак додав, що "хороші дівчата" сидять вдома і нікуди не ходять.

Емма не погодилася з висловлюваннями співака, і тоді він перейшов на особистості і дорікнув їй у тому, що у свої 32 роки вона не має чоловіка та дітей. Журналістка назвала це "сексистським маренням", після чого Бобул попросив "не мокати його в унітаз", не говорити "всяку херню" і пішов зі студії.

Однак, на цьому скандальний ролик не завершився. Далі були кадри телефонної розмови, в якій Бобул заявив, що не намагався образити жінок, а це Антонюк "зробила його винним у цьому".

Фото: youtube.com

Ось деякі цитати з інтерв'ю від користувачки Twitter "Корабельна сосна"

Фото: Twitter.com/korabelnasosna

Фото: Twitter.com/korabelnasosna

Фото: Twitter.com/korabelnasosna

Фото: Twitter.com/korabelnasosna


Наталка Лавринець, Апостроф





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