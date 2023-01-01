Скандал у Чернівцях: лікар звинуватив завідувача поліклініки у побитті: "Прийняв жінку без наряду"

У Чернівцях розгорівся скандал у міській стоматологічній поліклініці через звинувачення у побитті лікаря завідувачем закладу.



Як повідомляє molbuk.ua, стоматолог-ортопед Василь Сливка стверджує, що його побив завідувач поліклініки Сергій Кошеланик, через те, що лікар прийняв пацієнтку без наряду (лист у якому вказано, що пацієнт оплатив лікування, - ред).

"22 грудня приблизно о 09.30 я був на роботі у міській стоматологічній поліклініці на вулиці Університетській, 34. Тоді я саме працював із пацієнткою. Але так, як у нас часто вимикають світло, я прийняв жінку без наряду. В цей час завідуючий ортопедичного відділення Кошеланик Сергій Павлович викликав мене в кабінет головного лікаря. Тоді головний лікар Струк Володимир Іванович почав мені казати, чому я приймаю пацієнтів без наряду. Тоді між мною та Кошелаником почалася словесна перепалка, почали сваритися. Пізніше він сказав мені: "Вийдемо поговоримо". Вже у коридорі Сергій наніс мені удар кулаком в обличчя зліва, водночас я втратив рівновагу, він схопив мене за ліву ногу та викрутив, спричинивши мені тілесні ушкодження.

Головний лікар розумів, що відбувається і жодним чином не перешкодив Кошеланику. Пізніше приїхала швидка медична допомога, після чого лікарі швидкої надали мені необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікарні. Самі ж Струк та Кошеланик навіть не поцікавилися моїм станом, а навпаки сказали, що я впав зі сходів. Хоча у мене є всі заключення судово-медичної експертизи, які свідчать про те, що у мене значні побої", - повідомив Сливка.



Після того медик написав заяву в поліцію на Кошеланика. За словами адвоката Сливки Мар‘яна Івана, сторона потерпілого сподівається, що Кошеланика притягнуть до кримінальної відповідальності.



"Матеріали, які підтверджують факт кримінального правопорушення, спрямовані до правоохоронних органів. Наразі ми очікуємо всебічного досудового розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності", - сказав адвокат.

Журналісти звернулися за коментарем до завідувача ортопедичного відділення Чернівецької міської стоматологічної поліклініки Сергія Кошеланика. Він відкинув усі звинувачення.



"Цього всього не було. Була поліція, яка це все документувала. Я вважаю, що це неправдиві наклепи на мене. Він (Сливка, ред.) може придумати все, що хоче. Він йшов по сходах та впав, я взагалі за п’ять метрів від нього стояв. Я це все заперечую", - розповів С. Кошеланик.