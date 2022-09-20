Саніна з The Hardkiss впала в емоційну яму і розповіла, хто допоміг з неї вибратися: "Як ніхто інший піднімають..."

Юлія Саніна

Солістка гурту "The Hardkiss" та співачка Юлія Саніна зробила визнання про свій емоційний стан.

Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "The Hardkiss" і співачка Юлія Саніна після нападу росії на Україну поїхала за кордон. Артистка бере участь у благодійних концертах на підтримку України та робить усе заради Батьківщини.

На своїй сторінці в Інстаграм артистка вирішила відповісти на кілька запитань своїх підписників.

Зокрема, артистка зробила зізнання про свій емоційний стан. Як розповіла Юлія Саніна, їй знадобилося багато часу, щоб витягти себе з "емоційної ями". Вийти з неї їй допомогли ЗСУ.

"Гойдалки останнім часом відбуваються з багатьма часто, але я себе останнім часом "перекачала". З'явилася в мережі тільки зараз, тому що хочу бути вам підтримкою, а не навпаки. Пишаюся нашими людьми, і особливо ЗСУ, вони як-ніхто інші піднімають настрій", - зізналася солістка гурту "The Hardkiss" .

Також співачка Юлія Саніна розповіла, як для неї розпочався навчальний рік сина. Цього року Даня пішов у перший клас. Виконавиця зізналася, що спочатку думала, щоб син із метою безпеки навчався в режимі онлайн. Втім, Саніна вирішила, що хлопчику буде складно, тому знайшла школу, яка працює офлайн.

Як зізналася виконавиця, її вересень "перетворився на незрозуміло що", але все ж таки вона змогла впоратися із завданнями.


Александра Павленко, politeka.net





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