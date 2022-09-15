Дружина продюсера "Квартал 95" чесно зізналася, як здала на права: "Писали 300 $ ..."

Ганна Саліванчук

Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла, як здала на права, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка вирішила побалакати з фанатами у сторіс.

"Ви здали права з першого разу?))", - запитав фанат.

"Теорію – перездавала 7 разів, мені постійно писали 300 $, але я хотіла здати чесно", - написала Ганна.

"А практику з першого разу", - написала Саліванчук на другому сторісі.

"Улюблена країна після України?" - запитав ще один фанат.

"Париж. Мрію дітей у Діснейленд. Я там кайфонула", - зізналася Ганна.


Артём Батечко, politeka.net





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