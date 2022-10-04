Джамала після вильоту з польських "Танців із зірками" звернулася із важливим закликом: "Ми пішли, але справа залишилася..."

Джамала залишила "Танці із зірками" у Польщі, судді здивували глядачів своїм рішенням, але співачка вирішила не падати духом.

Як повідомляє Politeka.net, у шостому ефірі польських "Танців із зірками" українська співачка Джамала залишила шоу. Її виступ судді оцінили лише 30 балами. На своїй сторінці в Instagram артистка показала людей, яким вдячна за підтримку, а також звернулася до своїх шанувальників.

"Я засмучена зараз, звичайно. Тому що ми робили цю важливу місію для українських дітей з Polsat Foundation. Але я вас закликаю - не переставайте говорити, підтримувати та допомагати нашій країні! Дякую кожному", - сказала співачка Джамала про припинення участі у шоу.

Також вона зазначила, що їхню пару підтримували багато поляків, які працювали над проектом: від музикантів до стилістів. Артистка зазначила, що завжди відчувала їхню неймовірну підтримку і дуже вдячна їм за все.

"Дорогі наші, фани. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. Без вас ми не змогли б виступати, ви нас надихали і змушували бути кращими з кожним виступом... А найголовніше не залишайте Polsat Foundation, який збирає гроші для українських дітей. Ми пішли, але справа залишилася", - звернулася Джамала до українців та поляків, які підтримували їх танцювальний дует.