Тильда Суинтон на Каннском кинофестивале поддержала Украину нарядом в голубом и желтом цветах

На Каннском кинофестивале-2022 показали новый фантастический фильм Джорджа Миллера "Три тысячи лет тоски". На пресс-конференции по случаю премьеры картины исполнительница главной роли Тильда Суинтон появилась в небесно-голубом платье и с желтой сумкой, которую держала в руках перед собой.

Фото: Getty Images

Цвета украинского флага в наряде звезды заметила Ирина Татаренко - шеф-редактор Marie Claire Ukraine. Журналистка поинтересовалась, является ли сочетание символичным, и получила приятный для всех украинцев ответ, информирует Апостроф.

"Я спросила ее: "Желтое и голубое в вашем наряде — это ваш манифест или выбор вашего стилиста?" Она коротко ответила: "Да, это про Украину" и улыбнулась мне. Спасибо! Это очень важно для нас", - написала Татаренко в Facebook.

Тильда Суинтон - британская киноактриса, лауреатка "Оскара", премии BAFTA, наград Берлинского и Венецианского кинофестивалей. Среди самых известных фильмов с Тильдой Суинтон - "Орландо", "Константин", "Хроники Нарнии", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Королевство полной луны", "Выживут только любовники", "Отель Гранд Будапешт", "Доктор Стрендж".


Наталья Лавринец, Апостроф

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