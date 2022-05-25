Спасатели ГСЧС познакомили Украину с хвостатой помощницей: собака-водолаз очаровала сеть

Отмеченный президентской наградой сапер Патрон, талисман полицейских из Ирпеня щенок Байрактар, пес-разведчик Бой - лишь трое из множества четырехлапых друзей, которые помогают приблизить победу над роSSийскими оккупантами. Украинцы с интересом знакомятся с отважными животными, узнавая много нового о работе служебных собак.

ГСЧС Черкас представили украинцам еще одну очаровательную героиню - овчарку Найду, которая помогает спасателям на воде, информирует Апостроф.

Фото: https://www.instagram.com/dsns_cherkasy/

"Новым "сотрудником" группы поисковых, водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда стала овчарка Найда", - рассказали в ГСЧС.

Хвостатую помощницу взяли в черкасском городском обществе защиты животных "Друг". В приюте спасатели и собака встретились взглядами и сразу же понравились друг другу. Им суждено было стать не просто друзьями, но и коллегами.

Фото: https://www.instagram.com/dsns_cherkasy/

"С первых дней знакомства Найда проявила свою дисциплинированность и страсть к воде. Поэтому водолазы решили научить ее необходимым командам, в том числе для спасения на воде, - говорится в сообщении. - Сегодня собака-водолаз уже уверенно выполняет разные команды, ни на шаг не отходит от спасателей, любит играться, ласку и вкусненькое".


Наталья Лавринец, Апостроф

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