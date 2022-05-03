Украинский документальный фильм покажут на фестивале в Тель-Авиве

Фильм «Хрупкая память» режиссера Игоря Иванько покажут на Международном фестивале документальных фильмов в Тель-Авиве, который будет проходить с 26 мая по 5 июня. А уже через день состоится его мировая премьера в Кракове, сообщает Украинская киноассоциация.