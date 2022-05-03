Украинский документальный фильм покажут на фестивале в Тель-Авиве

Мировая премьера картины «Хрупкая память» состоится в Кракове, информирует ZN.ua.

Украинский документальный фильм покажут на фестивале в Тель-Авиве
Фильм "Хрупкая память" покажут на фестивале в Тель-Авиве
© Украинская киноассоциация/Facebook

Фильм «Хрупкая память» режиссера Игоря Иванько покажут на Международном фестивале документальных фильмов в Тель-Авиве, который будет проходить с 26 мая по 5 июня. А уже через день состоится его мировая премьера в Кракове, сообщает Украинская киноассоциация.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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