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2022-05-03
Украинский документальный фильм покажут на фестивале в Тель-Авиве
Мировая премьера картины «Хрупкая память» состоится в Кракове, информирует
Фильм "Хрупкая память" покажут на фестивале в Тель-Авиве© Украинская киноассоциация/Facebook
Фильм «Хрупкая память» режиссера Игоря Иванько покажут на Международном фестивале документальных фильмов в Тель-Авиве, который будет проходить с 26 мая по 5 июня. А уже через день состоится его мировая премьера в Кракове,
Фаина Ваулина, ZN.ua