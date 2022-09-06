Екс-дружина Кличка після зізнання про розлучення засвітила інтер'єр із його портретом: "Шкода, що…"

Екс-дружина Кличка після зізнання про розлучення засвітила інтер'єр із його портретом: "Шкода, що…"

Колишня дружина легенди світового боксу та київського градоначальника Віталія Кличка зізналася, чим ненавидить займатися.

Так, 48-річна Наталя, яка, як відомо останнім часом живе в Німеччині, сидячи за письмовим столом повідомила, що їй не до душі робота з паперами.

«Я ненавиджу паперову роботу!», - емоційно зізналася Наталя у своєму Instagram.

На відео жінка також засвітила деякі деталі свого інтер'єру: настільну лампу та портрети – Віталія Кличка та його брата Володимира.

У коментарях до публікації підписники погоджуються з Наталією щодо того, що робота з паперами це справді не весело. Також одна з користувачів висловила слова жалю, що Наталя говорить не українською мовою.

«Шкода що не українською, було б багато підписників», - висловилася користувачка Instagram.

«Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху, довжиною в 25 років… Наше Розлучення – це обдумане, взаємно прийняте рішення. Так склалося, що за багато років життя у різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися…», - писала Наталя у серпні.

Своєму колишньому чоловікові жінка побажала «тільки всього найкращого».

«Між нами, як і раніше, дружні, повні поваги до один одного відносини.
Ми завжди підтримували і продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин», - запевнила Наталя.

Нагадаємо, у Віталія та Наталії троє дітей.


Катерина Петренко, politeka.net





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