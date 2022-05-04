Коты войны: фотограф показал портреты брошенных и потерявшихся животных под Киевом

Из-за войны, которую РоSSия развязала в Украине, без дома остались тысячи животных. Кто-то потерял хозяев во время обстрелов, кого-то оставили под открытым небом, а кто-то просто потерялся. Украинцы ищут разные способы помочь беззащитным котикам и собачкам, ведь понимают цену каждой жизни, пусть даже хвостатой и усатой, информирует Апостроф .

Ранее мы рассказывали, как актер Алексей Суровцев, рискуя собственной жизнью, вывозил пушистиков из горячих точек, а теперь предлагаем познакомиться с фотографом Константином Совой, который делает снимки домашних животных, чтобы помочь владельцам отыскать любимую пропажу, а просто неравнодушным - приютить брошенного малыша.

Фото: instagram.com/konstantin_sova

Фотограф отправился Киевскую область, где сделал серию фотографий бездомных котов. Снимки питомцев Константин разместил на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/konstantin_sova

Также он сохранил места на гугл карте где встретил этих пушистиков, поэтому если вы узнали своего любимца, или желаете приютить кого-то из них - обращайтесь к фотографу, чтобы уточнить координаты животного.

Фото: instagram.com/konstantin_sova

"Большинство этих животных брошены или потерялись. Находятся они в Гостомеле и Горенке, около 20 минут езды от Киева . Я сохранил места на гугл карте, где встретил этих бедняг - обращайтесь", - написал Константин.

Фото: instagram.com/konstantin_sova

Фото: instagram.com/konstantin_sova

Фото: instagram.com/konstantin_sova

Фото: instagram.com/konstantin_sova

Фото: instagram.com/konstantin_sova

Фото: instagram.com/konstantin_sova

Фото: instagram.com/konstantin_sova