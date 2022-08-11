Жительку Львова, яка обманювала переселенців щодо житла, відправили до в'язниці

Про свою поведінку шахрайці доведеться думати у в'язниці чотири роки, інформує ZN.ua.

Жительку Львова, яка обманювала переселенців щодо житла, відправили до в'язниці
© Ганна Здоренко, DT.UA

36-річну мешканку Львова, яка крала гроші у переселенців зі сходу країни, які рятуються від бойових дій, суд засудив до чотирьох років позбавлення волі, повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Шахрайка створила у Фейсбуці сторінку під вигаданим ім'ям та розмістила там оголошення про оренду житла. Зацікавлених у пропозиції людей (переважно переселенців) вона просила переказувати їй авансові платежі перед переглядом квартири. Коли гроші опинялися на її рахунку, шахрайка переставала виходити зв'язок.

Суд визнав жінку винною у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).


Анастасія Дейна, ZN.ua





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