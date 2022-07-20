Столичні ветеринари безкоштовно консультуватимуть киян щодо їхніх домашніх улюбленців

В Києві запрацював Telegram-бот для безоплатних консультацій, який допоможе власникам вирішувати проблеми з домашніми тваринами в умовах воєнного стану – повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Як зазначають фахівці, у період воєнного стану, факторів, що можуть негативно впливати на стан тварин, стало в рази більше. Тому бот – це допоміжний канал комунікації з власниками тварин», - пояснюють у КМДА.

За інформацією міської влади, консультації надаватимуть досвідчені ветеринарні лікарі муніципальної клініки.

Графік роботи Telegram-боту у режимі консультацій: із 09:00 до 18:00.

В той же час, цілодобово доступна довідкова інформація щодо перших дій у разі отруєння тварини, укусу кліщів або інших комах, графіку профілактичних щеплень і профілактичних оглядів. Також у чат-боті є адреси ветеринарних клінік.