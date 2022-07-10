У центрі для переселенців у Чернівцях зафіксовано спалах вітрянки

Захворіли діти із групи ризику.

У центрі для переселенців у Чернівцях зафіксовано спалах вітрянки
© uefa.com

В одному з кризових центрів Чернівців, куди евакуювали вихованців Миколаївського обласного будинку дитини, зафіксовано спалах вітряної віспи. Про це повідомляє Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що симптоми вітряної віспи зафіксовані у групі з 20 дітей віком від 2 до 4 років. Одну дитину госпіталізували до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні. За час перебування у закладі діти контактували із внутрішньо переміщеними особами з інших міст, які також проживають у кризовому центрі. Усіх контактних людей ізолювали, а також кризовому центру рекомендовано тимчасово не приймати внутрішньо переміщених осіб.

У центрі громадського здоров'я МОЗ нагадують, що вітряна віспа (вітрянка) — це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, яке переважно вражає дітей. Характеризується помірною загальною інтоксикацією та плямисто-папульно-верикулезним висипом на шкірі та слизових. Максимальна кількість інфікованих посідає вікову групу 2–4 роки.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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