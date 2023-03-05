На Прикарпатті зафіксували спалах скарлатини

В місті Калуш Івано-Франківської області станом на ранок 4 березня офіційно зареєстровано 18 випадків захворювання скарлатиною. Про це повідомила пресслужба Калуської міської ради в Facebook .

Чотири випадки захворювання виявили в ліцеї №2, два з них в одному класі. Один з учнів госпіталізований в стані середньої тяжкості. Інкубаційний період триває 21 день, у закладі стежать, щоб хворі діти в цей період не контактували з іншими учнями.

При цьому карантин в закладі не оголошують, оскільки він запроваджується за рівня захворюваності не менше 20%.

Скарлатина – це інфекційна хвороба, яку викликає стрептокок групи А Streptococcus pyogenes. Симптоми скарлатини – дрібноточковий, пізніше еритематозний висип, лихоманка, гострий тонзиліт, загальна інтоксикація.