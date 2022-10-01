"Ти погана. Україна погана і програє. Росія вас переможе": скандал спалахнув у німецькій початковій школі

"Ти погана. Україна погана і програє. Росія вас переможе": скандал спалахнув у німецькій початковій школі

Заслужена артистка України Оксана Стебельська, що була вимушена, як і величезна кількість українців, покинути свій дім через скажену рашню, розповіла по те, що сталося з її донечкою у школі Німеччини два дні тому.

Про це вона пише у своєму Instagram.

"Російська восьмирічна дівчинка прийшла вперше в 3 клас німецької школи, куди зараз ходить українка.

Вчителька спитала, чи хоче вона допомагати цій дівчині вчитися, на що та відповіла просто: "Ні".

На перерві росіянка підійшла до українки і зверхньо: "ти мнє будєш памагать учить немецкий!" Вона відповіла українською, що не має часу, бо має багато своїх завдань і допомагає іншим українським дітям.

На що мала росіянка видала малоімперський спіч: "Ти плохая. Украіна плохая и проиграет. Росія вас побєдіт! Ми всегегда круче і сильнее. І вопще пошла в жо...". Ну і все в такому стилі...

Дитина приголомшена, я в шоці і оце думаю, це уже наслідки прихистку німцями ухилянтів м*скальської мобілізації, чи ще ні?", - обурюється пані Оксана.


Алексей Ионов, politeka.net





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