Після Туреччини землетрус зафіксували у сусідів України: було три поштовхи

У понеділок, 6 лютого, у 460 кілометрах від українських кордонів зафіксували землетрус магнітудою у 4,6 балів.

Про це повідомляє на Disgi24.

Спеціалісти Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP) зазначають, що епіцентр прийшовся на місто Вранча, яке знаходиться у 458 кілометрах від Одеси.

Далі послідували ще три поштовхи магнітудою 2,6, 2,9 і 2,7. Вони сталися в тому ж районі, на глибині 17 кілометрів.

За словами гендиректора INFP, землетруси в Румунії є збігом за часом і не мають відношення до подій в Туреччині.

“Це збіг. Землетрус, що стався в Румунії – це поверхневий землетрус. Землетрус у Туреччині, також поверхневий, багато в чому залежить від геологічних зв’язків всередині землі. Між двома поверхневими сейсмічними зонами в Румунії та Туреччині немає ніякого зв’язку”, – заявив він.

Відзначимо, що землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Туреччини і на півночі Сирії в ніч на 6 лютого. Вдень 6 лютого стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,7. За даними на цю хвилину, загинули понад 1300 людей, тисячі людей поранені.