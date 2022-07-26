Мавпяча віспа: у Франції зафіксували 1700 випадків захворювання і відкрили спеціальний центр для вакцинації

Майже половина постраждалих від вірусу проживають у паризькому регіоні, інформує ZN.ua.

У Франції зафіксували вже понад 1700 випадків захворювання на віспу мавп, майже половина з яких припадає на Париж та його околиці. Через поширення вірусу в регіоні відкрили великий центр вакцинації. Про це повідомляє BFMTV з посиланням на міністра охорони здоров’я Франції Франсуа Брона.

За словами посадовця, центр вакцинації від мавпячої віспи почне діяти в регіоні Іль-де-Франс з вівторка, 26 липня. Брон зазначив, що МОЗ вже закупило необхідну вакцину і невдовзі видасть наказ про безкоштовну вакцинацію для студентів-медиків.

За даними Національного агентства охорони здоров’я Франції, минулого тижня у паризькому регіоні було зафіксовано майже половину (726) із 1567 підтверджених у країні випадків віспи мавп. У понеділок ввечері міністр Брон оголосив, що цифра зросла до 1700 випадків.

BFMTV також повідомляє, що «Інтер-ЛГБТ» (Асоціація лесбіянок, геїв, бі та транссексуалів) у понеділок, 25 липня, провела низку протестів «проти бездіяльності уряду, відсутності підготовки та прозорості» стосовно епідемії мавпячої віспи. Мітингувальники скаржаться на «труднощі з записом» на вакцинацію та «недостатню кількість доз» для всіх бажаючих вберегти себе від хвороби.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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