Мавпяча віспа: у Франції зафіксували 1700 випадків захворювання і відкрили спеціальний центр для вакцинації
Майже половина постраждалих від вірусу проживають у паризькому регіоні, інформує
У Франції зафіксували вже понад 1700 випадків захворювання на віспу мавп, майже половина з яких припадає на Париж та його околиці. Через поширення вірусу в регіоні відкрили великий центр вакцинації. Про це повідомляє
За словами посадовця, центр вакцинації від мавпячої віспи почне діяти в регіоні Іль-де-Франс з вівторка, 26 липня. Брон зазначив, що МОЗ вже закупило необхідну вакцину і невдовзі видасть наказ про безкоштовну вакцинацію для студентів-медиків.
За даними Національного агентства охорони здоров’я Франції, минулого тижня у паризькому регіоні було зафіксовано майже половину (726) із 1567 підтверджених у країні випадків віспи мавп. У понеділок ввечері міністр Брон оголосив, що цифра зросла до 1700 випадків.
BFMTV також повідомляє, що «Інтер-ЛГБТ» (Асоціація лесбіянок, геїв, бі та транссексуалів) у понеділок, 25 липня, провела низку протестів «проти бездіяльності уряду, відсутності підготовки та прозорості» стосовно епідемії мавпячої віспи. Мітингувальники скаржаться на «труднощі з записом» на вакцинацію та «недостатню кількість доз» для всіх бажаючих вберегти себе від хвороби.