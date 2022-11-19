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2022-11-19
Український фільм «Клондайк» нагородили на фестивалях у Туреччині та Греції
На фестивалі в Анкарі стрічка перемогла одразу у трьох категоріях, інформує
"Клондайк" отримав нові нагороди міжнародних фестивалів
Фільм «Клондайк» Марини Ер Горбач отримав нагороди на фестивалях, що проходили в Анкарі (Туреччина) та Салоніках (Греція). Як повідомляє Держкіно, на 33 кінофестивалі міста Анкара українська стрічка перемогла одразу у трьох номінаціях.
Так, «Клондайк» отримав нагороди у категоріях «Найкращий оператор» (Святослав Булаковський), «Найкращий композитор» (Звіяд Мгебришвілі) та «Найкраща робота художників» (Марія Денисенко, Андрій Гречишкін та Віталій Сударков).
Фаїна Вауліна, ZN.ua