Будь які вимоги до батьків сплатити кошти за видачу документів про освіту є незаконними — МОН

В Україні зараз будь-які вимоги на адресу випускників закладів загальної середньої освіти та їхніх батьків щодо сплати певних коштів за свідоцтва про освіту чи додатків до них — незаконні. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

За повідомленнями МОН, бюджетним коштом виготовляються:

свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, базової середньої освіти з відзнакою, повної загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»), повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»), базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку);

бланки додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти, базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку);

бланки довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб із помірними інтелектуальними порушеннями); бланки похвальних листів і похвальних грамот; золоті медалі «За високі досягнення у навчанні»; срібні медалі «За досягнення у навчанні» для осіб, які здобули базову середню освіту чи повну загальну середню освіту у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Якщо за перелічені вище безкоштовні документи у вас вимагатимуть кошти, Міністерство наполягає, щоб діти та їх батьки зверталися до управлінь (департаментів) освіти або поліції.