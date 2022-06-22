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2022-06-22
Будь які вимоги до батьків сплатити кошти за видачу документів про освіту є незаконними — МОН
У разі вимог про виплату коштів за безкоштовні документи міністерство просить звертатися до управлінь (департаментів) освіти або поліції, інформує
В Україні зараз будь-які вимоги на адресу випускників закладів загальної середньої освіти та їхніх батьків щодо сплати певних коштів за свідоцтва про освіту чи додатків до них — незаконні. Про це
За повідомленнями МОН, бюджетним коштом виготовляються:
- свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, базової середньої освіти з відзнакою, повної загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»), повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»), базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку);
- бланки додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти, базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку);
- бланки довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб із помірними інтелектуальними порушеннями); бланки похвальних листів і похвальних грамот; золоті медалі «За високі досягнення у навчанні»; срібні медалі «За досягнення у навчанні» для осіб, які здобули базову середню освіту чи повну загальну середню освіту у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.
Якщо за перелічені вище безкоштовні документи у вас вимагатимуть кошти, Міністерство наполягає, щоб діти та їх батьки зверталися до управлінь (департаментів) освіти або поліції.
Дубенко Вадим, ZN.ua