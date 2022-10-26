З початку квітня сплять у підвалі: Ольга Харлан розповіла про батьків у Миколаєві

Українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан народилася та виросла у Миколаєві. Місто вже 8 місяців поспіль перебуває перед постійними обстрілами рашистів, однак батьки спортсменки все одно не планують нікуди виїжджати.

У програмі "ЖВЛ" Харлан поділилася, що неодноразово розмовляла з рідними людьми про переїзд з нею до Італії, де зараз мешкає і тренується чемпіонка. Проте Геннадій Анатолійович та Ірина Гаріївна впевнені, що краще ночувати у підвалі, але вдома, інформує Апостроф .

"З початку квітня вони сплять у підвалі нашого будинку, потроху вони там вже обжилися. Всі ці місяці я їх вмовляла поїхати зі мною в Італію, сварилася з ними, плакала, істерила, але потім зрозуміла, що вони не хочуть. Їм краще спати у підвалі, але в себе вдома. Ось це сутність нашого народу, тому що ми попри все хочемо жити там, де наш дім, де наша сім'я", - поділилася подробицями знаменитість.

Забрати до себе за кордон фехтувальниці вдалося лише сестру із племінником. Вона приїхала за ними у березні автівкою в Чернівці. Там у спортсменки були всього півгодини, аби побачити та обійняти батьків. Геннадій Анатолійович та Ірина Гаріївна перший місяць повномасштабної війни жили на Прикарпатті, однак більше розлуки з домом вони не витримали.

Фото: instagram.com/olgakharlan

Харлан не приховує, що сильно переживає за батьків, але все ж продовжує тренуватися. Зізнається, що в особливо важкі моменти згадує українських захисників:

"Після ракетних обстрілів рашистами Києва я зайшла до залу, де був тільки мій тренер, і я просто плакала перед тренуванням. Він мені сказав: "Оля, якщо хочеш, йди. Побудь вдома". Я відповіла: "Ні". Ці сволоти не зможуть зупинити мене в тому, що я дуже сильно люблю. Я не дам їм можливості зламати мене настільки, щоб я не змогла тренуватись. В такі моменти я думаю про наших воїнів, які це все бачать і знають, що їм не можна зупинятись".

Фото: instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан - українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 та 2016 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2013 роки в командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2010 роки в командній першості), заслужений майстер спорту з фехтування. 29 березня 2016 року ім'я Ольги Харлан було вписано у міжнародний Зал слави FIE. Батько Ольги раніше займався вітрильним спортом.