Лікаря засудили за видачу фейкових дозволів не носити маску: "Стверджував, що нібито шкідливо для здоров'я людей"

коронавирус, ковид

Німецький лікар поплатився за роздачу довідок, які надавали людям можливість не носити маски під час пандемії коронавірусу.

Як повідомляє AP, лікар був засуджений за «видачу неправильних довідок про стан здоров’я» людям з усієї Німеччини.

Загалом більше 4 тисяч осіб лікареві були звільнені від носіння масок. Більшість з них лікар ніколи не бачив і не оглядав.

Регіональний суд у південно-західному місті Вайнхайм визнав медпрацівника винним і засудив до двох років і дев’яти місяців ув’язнення. В заяві суду наголосили, що процес видачі цих довідок «більше нагадує продаж сертифікатів, ніж медичну процедуру».

коронавірус, лікарня

На додаток до тюремного ув'язнення лікареві заборонили працювати у наступні 3 роки та зобов'язали виплатити 28 тисяч євро. Таку суму, за версію слідства, медик отримав за видачу довідок. Був оштрафований і помічник лікаря, сума штрафу – 2700 євро.

Примітно, що на судовому процесі медик стверджував, що носіння масок нібито шкідливе для здоров’я людей. Адвокат заявив, що має намір оскаржити вирок.

коронавірус, лікарня


Алексей Ионов, politeka.net





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