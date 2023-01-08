Лікаря засудили за видачу фейкових дозволів не носити маску: "Стверджував, що нібито шкідливо для здоров'я людей"

Німецький лікар поплатився за роздачу довідок, які надавали людям можливість не носити маски під час пандемії коронавірусу.



Як повідомляє AP , лікар був засуджений за «видачу неправильних довідок про стан здоров’я» людям з усієї Німеччини.

Загалом більше 4 тисяч осіб лікареві були звільнені від носіння масок. Більшість з них лікар ніколи не бачив і не оглядав.

Регіональний суд у південно-західному місті Вайнхайм визнав медпрацівника винним і засудив до двох років і дев’яти місяців ув’язнення. В заяві суду наголосили, що процес видачі цих довідок «більше нагадує продаж сертифікатів, ніж медичну процедуру».

На додаток до тюремного ув'язнення лікареві заборонили працювати у наступні 3 роки та зобов'язали виплатити 28 тисяч євро. Таку суму, за версію слідства, медик отримав за видачу довідок. Був оштрафований і помічник лікаря, сума штрафу – 2700 євро.

Примітно, що на судовому процесі медик стверджував, що носіння масок нібито шкідливе для здоров’я людей. Адвокат заявив, що має намір оскаржити вирок.