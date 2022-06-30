Автора хіта "I Believe I Can Fly" засудили до 30 років в'язниці за сексуальні злочини

55-річного американського репера R. Kelly (справжнє ім'я – Роберт Келлі) засудили до 30 років позбавлення волі у федеральній в'язниці. Його звинуватили у злочинах сексуального характеру та торгівлі людьми.

Про це повідомив таблоїд TMZ із посиланням на заяву судді федерального суду у Брукліні. Сексуальні домагання та насильство по відношенню до жінок та підлітків артист здійснював протягом десятків років. Присяжні визнали виконавця хіта "I Believe I Can Fly" винним ще минулого року, вирішувалося питання про термін його ув'язнення, інформує Апостроф.

Фото: Getty Images

З огляду на тяжкість злочинів репера, федеральна прокуратура рекомендувала як вирок засудження терміном не менше 25 років. Відомо, що судовий процес тривав близько місяця.

Досвідчені адвокати та відмова від свідчень не допомогли артисту уникнути покарання. Прокуратурі вдалося знайти свідків, які розповіли, що менеджери, охоронці та помічники допомагали реперу знаходити жертв.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вересні 2021 року суд визнав артиста винним у сексуальній експлуатації жінок та неповнолітніх дівчат. Співаку загрожувало покарання аж до довічного ув'язнення. 45 свідків заявили про сексуальне та фізичне насильство з боку R. Kelly. За їхніми словами, він тримав їх під замком і шантажував. Деяким жертвам на момент скоєння злочину не було 18 років.

R Kelly став популярним у 1990-х роках як співак та автор пісень у стилі R?n?B. Він володар трьох "Греммі" та автор хіта "I Believe I Can Fly" з фільму "Космічний джем". За даними журналу Billboard, є найбільш успішним сольним співаком 1990-х за кількістю синглів, що потрапили до сорока кращих композицій США.


Любов Блажко, Апостроф





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