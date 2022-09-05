Національний рекорд: у Львові сплели найбільшу в Україні маскувальну сітку, фото

У Львові встановили рекорд України, виготовивши найбільшу маскувальну сітку площею 2 208 квадратних метрів у дуже короткі терміни - всього за два дні.

Про це заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький на своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф .

Рекорд зареєстрували представники Національного реєстру рекордів України. Допомогли зробити таку сітку 2 059 людей у Львівському палаці мистецтв.

"Наймолодшому учаснику акції – лише три тижні, найстаршому — 84 роки. Це не тільки національний рекорд, який усіх нас збадьорив. Це насамперед важлива допомога для наших воїнів, адже сітки, особливо сплетені руками, допомагають їм бути непомітними для окупантів", - наголосив Козицький.

Він висловив подяку Львівському обласному молодіжному центру, а також управлінню молоді та спорту Львівської ОВА за ідею та організацію, як і всіх людей, що залучилися до цього процесу.

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official