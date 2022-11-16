Аліна Паш звернула увагу на підопічну Потапа: "Що ти наробила!"

Аліна Паш звернула увагу на підопічну Потапа: "Що ти наробила!"

Вже 20 листопада відбудеться суперфінал «Голосу країни-12», однією з фіналісток є підопічна Потапа – Каріна Столаба.

Нагадаємо, Каріна Столаба раніше дійшла суперфіналу дитячого вокального шоу «Голос. Діти».

За підтримки Наді Дорофєєвої Каріна з'їздила на навчання до Лондона, але, прийшовши на Голос країни–12 і розгорнувши всі чотири крісла, обрала команду Потапа.

Сьогодні багато глядачів проекту бачать її як переможницю. Для "Нокаутів" Каріна зупинила свій вибір на пісні "Ой, на горі".

«Ця крихітка гідна перемоги!», «Ця дівчина переможе! Вона жива, вона неперевершена, вона єдина, на кого хочеться безперервно дивитися», «Люблю Карину ще з дитячого Голосу, дуже крута дівчина, вболіваю», «Я одружився б. Талант, просто талант», «Дуже добре заспівала», - хвалять у соцмережах українці виконання Карини.

На потенційну переможницю та підопічну Потапа звернула увагу і співачка Аліна Паш.

«Йой, дівко) Що ти наробила! Йовлес виконання! Дякую за вибір пісні», - написала Паш у коментарях до виступу Карини.

Учасник «Голосу країни-12» спочатку був у команді Святослава Вакарчука, але після його рішення відмовитись від участі у шоу та приділити час поїздкам на фронт та збору допомоги для українських захисників, опинився у команді Потапа.


Катерина Петренко, politeka.net





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