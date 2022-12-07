Пенсіонерка двічі відключала від апарату ШВЛ сусідку по палаті в лікарні: "Дратував звук"

Пенсіонерка у лікарні двічі відключала від апартату ШВЛ сусідку по палаті.

Як повідомляє АР, 72-річна жителька Німеччини двічі відключала від апарату ШВЛ свою 79-річну сусідку по палаті - її дратував звук.

Підозрювана вимкнула апарат штучної вентиляції легень 79-річної сусідки по палаті, незважаючи на те, що він життєво важливий для пацієнтки.

Після цього постраждалу довелося реанімувати, і хоча її життю нічого не загрожує, вона все ще потребує інтенсивної терапії.

Підозрювану доставили до суду, звідки потім її перевезли до в'язниці.

Так, лікаря зажадала хабар у військовослужбовця за отримання випискового епікризу, повідомляється на сайті Львівської обласної прокуратури.

Жінка вимагала та отримала від військового ЗСУ 200 доларів за видачу йому випискового епікризу (висновок лікаря про перебіг хвороби), оскільки військовослужбовець проходив лікування у вказаному закладі.

У службовому кабінеті лікаря правоохоронці виявили та вилучили документи, гроші та інші речові докази, що вказують на її причетність до скоєння злочину.

Лікарю повідомили про підозру за фактом здирництва та отримання неправомірної вигоди, скоєної за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.