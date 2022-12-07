Пенсіонерка двічі відключала від апарату ШВЛ сусідку по палаті в лікарні: "Дратував звук"

коронавирус, больница

Пенсіонерка у лікарні двічі відключала від апартату ШВЛ сусідку по палаті.

Як повідомляє АР, 72-річна жителька Німеччини двічі відключала від апарату ШВЛ свою 79-річну сусідку по палаті - її дратував звук.

Підозрювана вимкнула апарат штучної вентиляції легень 79-річної сусідки по палаті, незважаючи на те, що він життєво важливий для пацієнтки.

Після цього постраждалу довелося реанімувати, і хоча її життю нічого не загрожує, вона все ще потребує інтенсивної терапії.

Підозрювану доставили до суду, звідки потім її перевезли до в'язниці.

Лікар, Лікарня, коронавірус

Так, лікаря зажадала хабар у військовослужбовця за отримання випискового епікризу, повідомляється на сайті Львівської обласної прокуратури.

Жінка вимагала та отримала від військового ЗСУ 200 доларів за видачу йому випискового епікризу (висновок лікаря про перебіг хвороби), оскільки військовослужбовець проходив лікування у вказаному закладі.

У службовому кабінеті лікаря правоохоронці виявили та вилучили документи, гроші та інші речові докази, що вказують на її причетність до скоєння злочину.

Лікарю повідомили про підозру за фактом здирництва та отримання неправомірної вигоди, скоєної за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
"Кинула Льоху": Каменських на тлі чуток про розлучення звинуватили в обмані Потапа"Кинула Льоху": Каменських на тлі чуток про розлучення звинуватили в обмані Потапа
Чому не рекомендується спати з грілкою всю нічЧому не рекомендується спати з грілкою всю ніч
У Львові лікарка вимагала хабар у військового ЗСУ, кадри: у справу втрутилася прокуратураУ Львові лікарка вимагала хабар у військового ЗСУ, кадри: у справу втрутилася прокуратура
За методичками Кремля: у США невідомі розстріляли підстанцію, знеструмивши весь округЗа методичками Кремля: у США невідомі розстріляли підстанцію, знеструмивши весь округ
Шукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох зниклих хлопчиків, фото та відеоШукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох зниклих хлопчиків, фото та відео
Блок рекламы


Похожие новости
64-річна Шерон Стоун у лікарні чесно показала, як проходить її лікування: "Тримайся там..."64-річна Шерон Стоун у лікарні чесно показала, як проходить її лікування: "Тримайся там..."
У Харківській області пенсіонерка підірвалася на мініУ Харківській області пенсіонерка підірвалася на міні
Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина після лікарні здивувала кадрами з донькою: "Я вже боюсь обертатись!"Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина після лікарні здивувала кадрами з донькою: "Я вже боюсь обертатись!"
В одній з областей вдвічі зросла захворюваність на COVID-19В одній з областей вдвічі зросла захворюваність на COVID-19
Важкопораненого антиісламіста Салмана Рушді відключили від апарату ШВЛВажкопораненого антиісламіста Салмана Рушді відключили від апарату ШВЛ
Ракетний удар по Вінниці: в лікарні померла 20-річна дівчинаРакетний удар по Вінниці: в лікарні померла 20-річна дівчина
У Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВАУ Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВА
Завжди купуйте страховку: співачка Марина Круть у Європі потрапила до лікарні та жахнулася цінам
У психлікарні на Одещині виявили спалах COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости