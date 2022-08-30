Джамала отримала найвищий бал у польських "Танцях з зірками": відео чуттєвого виступу

У 2022 році Джамала бере участь у польських "Танцях з зірками" - "Taniec z Gwiazdami". Співачка старанно тренувалася зі своїм партнером Яцеком Єшке, щоб гідно представити Україну. Її старання виправдалися: журі поставили парі максимальні 37 балів, інформує Апостроф.

"Ми з Яцеком так багато працювали весь цей час. Дуже хочу, щоб ви мною пишалися і тренування не були марними", - написала Джамала в Instagram.

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

Єшке - досвідчений танцюрист, який уже перемагав у польських "Танцях". Джамала зізналася, що вони порозумілися з перших хвилин спілкування.

"Яцек - дуже свідома людина, якій не потрібно зайвий раз щось пояснювати. Він добре розуміє, що ми повинні нести в цьому шоу і чому це важливо. І ми обоє розуміємо, що буде непросто, адже наша пара сильно відрізняється від загальної атмосфери такого проекту, - розповіла співачка про свого партнера. - Хочеться передати емоції українців танцями не менш сильно, ніж піснями. І гадаю, кращого партнера, ніж Яцек, для цього важко уявити".

Так, у першому випуску "Taniec z Gwiazdami" Джамала та Яцек Єшке станцювали вальс під чуттєвий кавер на пісню Джона Леннона "Imagine". Співачка була одягнена у синьо-жовту сукню, а екрани у залі транслювали поле соняшників на фоні синього неба.

Фонд польського телеканалу Polsat, який випускає Taniec z Gwiazdami, запустив спеціальний рахунок для фінансової підтримки українських дітей. У зв'язку з цим участь Джамали у проекті допоможе зібрати більше коштів.

"Із кожним кроком чи танцювальним па відчуваю величезну відповідальність. З одного боку – перші благодійні збори в історії "Танців". З іншого – почуття, ніби я знову представляю цілу країну на міжнародному конкурсі. Але тепер це абсолютно інше мистецтво, та що там – інша професія ", – поділилася вона своїми емоціями.

У першому випуску 13 сезону шоу Taniec z Gwiazdami на паркет вийшли 11 пар. Серед них – багаторазова чемпіонка Польщі та Європи з велоспорту Травня Влощовська, найкрасивіша польська фермерка Ілона Кравчинська, детектив Кшиштоф Рутковський, актори Лукаш Плошайський та Міхал Миколайчак.


Наталка Лавринець, Апостроф





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