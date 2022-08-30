Джамала чесно зізналася, як тепер їй живется без синів: "Не хочеться вже бути ні співачкою, ні активісткою..."

Джамала чесно зізналася, як тепер їй живется без синів: "Не хочеться вже бути ні співачкою, ні активісткою..."

Джамала також розповіла про нещодавню зустріч із синами. Після неї співачка ніяк не може зібратись, адже їй так було добре з ними і не хотілося знову розлучатися.

Як повідомляє Politeka.net, Джамала відвезла дітей до Туреччини та залишила під опікою сестри. Сама ж артистка брала активну участь у благодійних концертах, що проходили в Європі і навіть США. Наразі вона стала учасницею польських "Танців з зірками" з благодійною метою.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона розповіла про синів і про те, що відчуває у розлуці з ними.

"Я дуже за ними сумую. Мене просто розриває зараз на шматки. І зараз я у Варшаві і постійно думаю, як їх сюди забрати, бо я не можу без них", - зізналася вона.

Джамала також розповіла про нещодавню зустріч із синами. Після неї співачка ніяк не може зібратись, адже їй так було добре з ними і не хотілося знову розлучатися.

"У якийсь момент я заплющила очі і зрозуміла, що мені не хочеться вже бути ні співачкою, ні активісткою. Просто хочеться бути мамою. Вони такі цікаві. Молодший уже починає говорити, а старший уже добре співає", - з усмішкою розповіла Джамала.

Крім того, вона дуже сумує за своїм чоловіком, хоча визнає, що іноді з ним бачитися.


Александра Павленко, politeka.net





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