Луцькому терористу Кривошу оголосили вирок

У відповідь він кинув шматок мила до судової зали.

Луцькому терористу Кривошу оголосили вирок

Луцькому терористу Максиму Кривошу, який у липні позаминулого року 12 годин утримував в заручниках людей в автобусі, оголосили вирок - 13 років за ґратами з конфіскацією майна. Про це повідомляють "Волинські новини".

Останнє засідання по цій справі відбулося у Луцькому міськрайонному суді. Рішення суду можна оскаржити, проте засуджений відмовився від "поблажок системи", а у відповідь лише кинув шматок мила в центр судової зали.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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