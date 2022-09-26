Луцькому терористу Кривошу оголосили вирок

Луцькому терористу Максиму Кривошу, який у липні позаминулого року 12 годин утримував в заручниках людей в автобусі, оголосили вирок - 13 років за ґратами з конфіскацією майна. Про це повідомляють "Волинські новини".

Останнє засідання по цій справі відбулося у Луцькому міськрайонному суді. Рішення суду можна оскаржити, проте засуджений відмовився від "поблажок системи", а у відповідь лише кинув шматок мила в центр судової зали.