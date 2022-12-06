Померла зірка фільму «Двоє: я та моя тінь» Кірсті Еллі

Американська актриса, зірка комедій 90-х Кірсті Еллі померла у віці 71 року після боротьби з раком. Про смерть актриси повідомили її діти Тру та Ліллі Паркер, повідомляє CNN .

«Ми з сумом повідомляємо вам, що наша неймовірна, сильна і любляча мати померла після боротьби з раком, виявленим зовсім недавно. Вона жила в оточенні своєї сім'ї і боролася з величезною силою, залишивши нам впевненість у її нескінченній насолоді життям та будь-якими пригодами, які чекають попереду. Якою б культовою вона не була на екрані, вона була ще дивовижнішою матір'ю та бабусею», — йдеться у заяві сім'ї.