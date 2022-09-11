Джолі потрапила в черговий скандал через бурхливе минуле з Піттом: "Передала журналістам місце побачення..."

Анджеліна Джолі, Бред Пітт

Популярна актриса Анджеліна Джолі потрапила до чергового центру бурхливих обговорень через своє минуле з Піттом.

Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі є популярною артисткою, яка активно працює як посол доброї волі ООН і набагато рідше знімається в нових кінострічках. Також у мережі почали бурхливо обговорювати минуле зірки та її непросте розлучення з Піттом.

Анджеліна Джолі, скрін

У виданні Daily Mail несподівано заявили, посилаючись на слова співзасновника видання Rolling Stone Янна Веннера у своїх мемуарах, що Джолі у 2005 році навмисне передала журналістам місце побачення з американським актором Бредом Піттом. Це було нібито необхідно для того, щоб зруйнувати його шлюб із американською колегою Дженніфер Еністон.

Таблоїд зазначає, що Джолі вирішила виставити напоказ їхній таємний з Піттом роман на той момент. Після того, як Еністон розлучилася з чоловіком, Джолі повідомила про те, що вагітна від актора.

Раніше ми писали, Джолі прогулялася з дочкою Захарою, яку нещодавно відправила до коледжу і навіть разом з нею дивилася гуртожиток, в якому житиме її дитина. За словами артистки, на той момент вона стримувала сльози і справді хотіла розплакатися через те, що ще один член сім'ї виїжджатиме на навчання.

На кадрах артистка в осінньому вбранні мило розмовляла з дочкою і ходила після шопінгу.


Дарина Силина, politeka.net





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