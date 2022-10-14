Помер зірка фільмів "Крекер" та "Гаррі Поттер"

Актор Роббі Колтрейн, який зіграв Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера, помер у віці 72 років. Цю інформацію у п'ятницю підтвердив його агент. Про це повідомляє BBC .

У своїй заяві його агент Белінда Райт підтвердила, що актор помер у лікарні поблизу Фолкерка у Шотландії. Вона описала Колтрейна як «унікальний талант», додавши, що його роль Геґріда «принесла радість дітям та дорослим у всьому світі».

"Особисто я пам'ятатиму його як незмінно лояльного клієнта. Крім того, що він був чудовим актором, він був інтелектуальним криміналістом, блискуче дотепним, і після 40 років пишаюся тим, що мене називають його агентом, мені його не вистачатиме.

У нього залишилися сестра Енні Рей, його діти Спенсер та Еліс та їхня мати Рона Геммелл. Вони хотіли б подякувати медичному персоналу Королівського госпіталю Форт-Веллі в Ларберті за їхню турботу та дипломатію".