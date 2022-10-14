Помер зірка фільмів "Крекер" та "Гаррі Поттер"

Роббі Колтрейн зіграв Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера, інформує ZN.ua.

Помер зірка фільмів
© lostfilm.info

Актор Роббі Колтрейн, який зіграв Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера, помер у віці 72 років. Цю інформацію у п'ятницю підтвердив його агент. Про це повідомляє BBC.

У своїй заяві його агент Белінда Райт підтвердила, що актор помер у лікарні поблизу Фолкерка у Шотландії. Вона описала Колтрейна як «унікальний талант», додавши, що його роль Геґріда «принесла радість дітям та дорослим у всьому світі».

"Особисто я пам'ятатиму його як незмінно лояльного клієнта. Крім того, що він був чудовим актором, він був інтелектуальним криміналістом, блискуче дотепним, і після 40 років пишаюся тим, що мене називають його агентом, мені його не вистачатиме.
У нього залишилися сестра Енні Рей, його діти Спенсер та Еліс та їхня мати Рона Геммелл. Вони хотіли б подякувати медичному персоналу Королівського госпіталю Форт-Веллі в Ларберті за їхню турботу та дипломатію".

Актор зіграв у детективній драмі ITV «Крекер» та фільмах про Джеймса Бонда «Золоте око» та «І цілого світу мало». Саме два комедійні фільми на релігійну тематику — «Монахині в бігах» та «Папа має померти» — просунули Колтрейна до статусу головного героя і прославили його на карті США. Колтрейн був удостоєний ордену Британської імперії у новорічному списку нагород 2006 року за свої заслуги перед драматичним мистецтвом, а у 2011 році він був нагороджений премією Bafta Scotland Award за визначний внесок у кіно.

За матеріалами: https://www.bbc.com/ukrainian /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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