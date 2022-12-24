Пораненого бійця ЗСУ не пустили в ліфт "через борги по комуналці" у Дніпрі: "Змусили підніматися на 10 поверх самостійно на милицях"

У Дніпрі співробітники ОСББ не дозволили пораненому бійцю скористатися ліфтом через борги його сім’ї.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Файне місто Дніпро. Про інцидент розповіли мешканці ОСББ “Затишна оселя”.

Військовий нещодавно повернувся із фронту на лікування. Поранення боєць отримав під час виконання бойового завдання. Втім усі ці нюанси не хвилювали співробітників ОСББ. З переломом ноги, на милицях вони змусили пораненого військового підійматися на 10 поверх самотужки. Ліфтом не дозволили скористатися через те, що сім’я бійця має борги за комунальні послуги.

На думку управлінців дому, ця заборона була цілком виправдана. І не важливо, що поранення боєць отримав, захищаючи українці, а отже – їх також. Окрім того, навіть після сплати заборгованостей керівники ОСББ відмовилися видати хоча б один ключ від ліфту на родину. Натомість вони порадили “почекати декілька тижнів”.

Через невихованість та хамство воїн досі змушений долати на милицях 10 поверхів по дорозі у шпиталь по сходах.