У Києві у Дніпрі поступово спадає рівень води – КМВА

У КМВА повідомили, де ще в Києві фіксують підтоплення.

У Києві зменшується рівень води у Дніпрі, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Це означає, що кілька днів паводок вже йде на спад.

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«За інформацією Укргідрометцентру станом на 8:00 19.04.2023 рівень води в р. Дніпро в межах столиці складає 9 343 см за Балтійською системою. Що на 7 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – ІІ (помаранчевий). Тобто, наразі паводок кілька днів поспіль йде на спад», – процитували Попка в КМВА.

За словами очільника військової міськадміністрації, аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано. Однак, підтоплення зберігаються у парку «Муромець», «Гідропарку», на Трухановому острові, у Галерній затоці, Корчуватому, на приватних ділянках в районі Осокорків.

«Нагадаю, пік паводку очікується на 22 квітня. До критичного рівня води в Дніпрі ще 72 см (критичний рівень - 9 415 см). За усіма прогнозами – цьогорічне водопілля не досягне цієї позначки. Але усі потрібні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій. Зокрема, сьогодні будуть проведені спеціалізовані навчання із порятунку людей та ліквідації наслідків повені. Київ готовий захисти своїх мешканців! Ми кожен день наближаємо мир в Україні після нашої Перемоги!», – додав Сергій Попко.

В Укргідрометцентрі повідомляли, що найважча ситуація зараз на Дніпрі. Внаслідок проходження весняного водопілля спостерігається активний ріст рівня води, зокрема оголошено червоний та помаранчевий рівні небезпеки. По областях це: Київська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Запорізька області. У Чернігівській області спостерігається формування високих рівнів весняного водопілля в Чернігівській області. Пік водопілля очікується з 18 по 28 квітня.