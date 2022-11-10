В Україні пройшов радіодиктант національної єдності: де подивитися запис та куди надсилати текст

В Україні 9 листопада провели щорічний радіодиктант національної єдності до Дня української мови й писемності.

Про це розповідає "Апостроф", інформує Апостроф .

Цього року авторкою традиційного радіодиктанту стала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, а зачитала його народна артистка та Герой України Ада Роговцева. Диктант транслювався наживо на радіо, телеканалах та інтернет-платформах.

Долучитися до радіодиктанту - своєрідної акції національного єднання українців й знаку пошани рідної мови - могли всі охочі: школярі, студенти, викладачі, представники будь-яких професій з різних куточків світу.

Радіодиктант розпочали об 11:00 за київським часом, а сам текст диктанту опублікують завтра, 10 листопада, щоб люди змогли перевірити правильність написаного. Крім того, у середу ще є можливість надіслати свій радіодиктант на перевірку фахівців з української мови паперовим листом на адресу м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001.

Водночас варто пам'ятати, що радіодиктант - це не стільки про грамотність чи відсутність помилок - він створений для об'єднання людей навколо України, нашої мови й культури.