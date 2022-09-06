Кидалася на людей і голосно лаялася: п'яна росіянка влаштувала дебош у літаку, відео

Кидалася на людей і голосно лаялася: п'яна росіянка влаштувала дебош у літаку, відео

В аеропорту після приземлення неадекватну росіянку зустрічали з поліцією та відвезли до ділянки.

П'яна росіянка туристка влаштувала бешкет у літаку, який летів до Туреччини. Жінка голосно кричала, матюкалася і сідала на своє місце в літаку. Відео скандалу опублікували російські телеграм-канали.

На кадрах можна побачити, що неадекватну туристку намагалися втихомирити і бортпровідниці, й інші пасажири літака, навіть кілька чоловіків намагалися посадити п'яну росіянку на місце. При цьому неадекватна росіянка кидалася на інших пасажирів і голосно лаялася матюком. Можна також помітити, що жінка була настільки нетвереза, що ледве вимовляла слова.

За словами очевидців, росіянку сотні разів просили заспокоїтись, тричі пов'язували скотчем, але все безрезультатно – з нею не могли впоратися навіть чоловіки. Коли до п'яної туристки підійшли бортпровідниці, вона також почала кричати і штовхати на них. Після прильоту до Туреччини на росіянку вже чекали правоохоронці – її забрали в дільницю одразу з літака.


Галина Струс, politeka.net





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